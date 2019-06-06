Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран G20 до 2,8%

Moody's Investors Service прогнозирует, что рост экономики стран G20 в 2019 году снизится до 2,8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международного рейтингового агентства. В феврале этот показатель оценивался в 2,9%. Эксперты связывают это с противостоянием Вашингтона и Пекина.
«Если конфликт между США и Китаем затянется и усилится, его последствия для мировой экономики будут длительными. Кроме того, угроза Вашингтона ввести пошлины на мексиканские товары напоминает нам, насколько неожиданной может быть торговая политика Штатов»,— говорится в докладе.
Кроме того, на рост ВВП может оказать влияние ухудшение отношений между США и Ираном. Если ситуация на Ближнем Востоке дестабилизируется, это приведет к резкому скачку цен на нефть. В этом случае будет трудно принимать экономические решения. Среди возможных рисков для экономики эксперты также приводят «Брексит».
Рост ВВП стран G20 в прошлом году составил 3,2%.
В конце 2018 года агентство Bloomberg составило список главных политических рисков для мировой экономики в 2019 году.
Что в него вошло — читайте в материале “Ъ”.
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