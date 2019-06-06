Генконсульство США ответило на информацию о письме свердловского минобразования

Генеральное консульство США в Екатеринбурге прокомментировало информацию о письме, которое министерство общего и профессионального образования Свердловской области якобы направило руководителям вузов и средне-специальных учебных заведений региона. В письме говорилось о нежелательном участии преподавателей и учащихся в мероприятиях, организованных американскими дипломатами.

«Мы убеждены, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены»,— говорится в официальном обращении генерального консула США Пола Картера. В письме также сообщается, что консульство проводит образовательные программы, предлагающие российским студентам и учащимся «узнать о США, совершенствовать свой английский язык и укрепить связи между американским и русским народом». «Соединенные Штаты и Россия имеют долгую историю отношений, основанных на учете взаимных интересов наших граждан и уважении культур наших стран. Мы убеждены, что программы, которые помогают американцам и русским лучше понимать друг друга, должны быть сохранены»,— подчеркнул генконсул.

Ранее в сети появилась информация о документе минобразования, подписанном главой свердловского министерства Юрием Биктугановым. В документе сообщалось, что в некоторых образовательных организациях Генконсульство реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политическим процессам в России». В пример приводятся такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Екатерина Аверина