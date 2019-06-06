На Урале минобразования запретило вузам участвовать в мероприятиях генконсульства США

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направило руководителям вузов и средне-специальных учебных заведений письмо о нежелательном участии преподавателей и учащихся в мероприятиях, организованных представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Копию документа опубликовал портал 66.ru. Документ подписан главой свердловского министерства образования Юрием Биктугановым. В нем сообщается, что в некоторых образовательных организациях Генконсульство реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политическим процессам в России». В документах приводятся такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».

Получить оперативный комментарий в министерстве образования не удалось — телефоны пресс-службы не отвечали.