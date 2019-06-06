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Продукция «Галактики» получит маркировку «Честный знак»

Компания «Галактика» начнет выпускать молочную продукцию с маркировкой «Честный знак». Она будет поставляться в магазины Москвы и Петербурга. В рамках ПМЭФ оператор единой национальной системы цифровой маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и производитель молочных продуктов подписали соглашение о сотрудничестве.

Отличительной чертой системы является интеграция с онлайн-кассами в магазинах. Маркировка позволит проверять молочные продукты на легальности и срок годности.

По словам председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, подобной системой можно маркировать любую продукцию, от хлеба до мяса и рыбы.

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