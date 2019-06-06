По делу бывшего замполпреда по СЗФО Александра Дацышина начались судебные прения

В Московском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя полпреда президента по СЗФО Александра Дацышина и экс-депутата Калининградской областной думы, журналиста Игоря Рудникова, которые обвиняются в вымогательстве взятки у главы следственного управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, обвинение просило признать фигурантов виновными и назначить Рудникову наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима, а Дацышину — 8 лет в ИК строгого режима.

Напомним, ранее Верховный суд РФ решил передать дело бывшего замполпреда по СЗФО из Калининграда в Петербург. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить беспристрастное разбирательство дела влиятельных обвиняемых.

Подробнее о деле Александра Дацышина — в материале «Ъ» «Калининградские судьи не верят сами себе».