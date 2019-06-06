Эльман Мехтиев: «Хорошо — не значит, что не может быть лучше» В Ижкомбанке прошел первый этап стратегической сессии с участием экспертов

4 июня в Ижкомбанке прошел первый этап стратегической сессии с участием приглашенных экспертов. Заявленная цель сессии – выйти за границы привычных представлений и, возможно, найти новые направления для развития. На этом этапе сессии свои представления о будущем банка формулировали акционеры и топ-менеджеры, а помогали им в этом приглашенные эксперты и консультанты по стратегическому развитию. Один из таких экспертов — Эльман Мехтиев, входящий в число самых востребованных специалистов по финансовым рынкам в России, президент СРО «НАПКА» (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств) и председатель совета СРО «МиР», прокомментировал необходимость и возможные результаты этой стратегической сессии.

— О будущем компании задумываются в двух основных случаях: первый — когда «враг у ворот» т.е. проблемы уже начались; второй — когда в настоящем все хорошо, но никто не может гарантировать что все так и останется в будущем. Думаю, что примеры успешного решения проблемы будущего и неуспешного решения можно найти и применительно и к первому и ко второму случаям. Нужно ли заниматься стратегией, когда все хорошо? Нет ли риска испортить «хорошо» улучшениями?

— Хорошо — не значит, что не может быть лучше. Это первое. Второе — когда все вокруг меняется, чтобы оставаться там, где ты есть, нужно бежать в два раза быстрее. Хорошо это или плохо, но это, к сожалению, факт. И если такого рода сессии проводятся в банке — это указывает на зрелость его корпоративной культуры, зрелость акционеров, которые четко понимают, что достижение определенного уровня не означает, что нужно останавливаться. Поэтому я бы сказал, что эта сессия очень важна — банк и его акционеры начинают обсуждать вопросы развития не внутри, своим узким келейным кругом, а с приглашением людей со стороны. Это означает, что назрела потребность к тому, чтобы была не столько сделана независимая оценка, сколько привнесена другая точка зрения, другая экспертиза, другой взгляд на ситуацию. Акционеры и менеджмент существуют в определенной парадигме и чувствуют, что из неё нужно выйти. Существуют, конечно же, варианты, что, если внутри организации есть кто-то «буйный», он сможет сломать шоры, которые и составляют эту парадигму. Но проще, наверное, пригласить людей из вне, которые помогут преодолеть эти рамки. Может быть, даже просто-напросто четко вербализовать то, что и так имеется у акционеров и менеджмента организации.

— Всегда ли приглашение экспертов позволяет выйти за рамки привычных представлений о бизнесе?

— В действительности большинство такого рода сессий не дадут ничего нового компаниям, если компании сами для этого не созрели. И если мы вернем к сегодняшнему нашему кейсу, то на мой взгляд важно, что руководство Ижкомбанка не делает из этого секрета. Наоборот — это признак зрелости корпоративной культуры, зрелости банка, зрелости менеджмента, зрелости акционеров, которые четко говорят - нам интересно какие ещё варианты развития могут быть у банка.

— Исходя из вашего опыта — многие ли региональные банки всерьез занимаются стратегическим планированием?

— Скажу так: те, у кого отозвали лицензии, — они этим не занимались. Это не имеет никакого отношения к данной сессии, но, по моему собственному опыту, сейчас многие начинают об этом задумываться, немногие готовы это делать вообще, ещё более немногие — почему я особо отмечаю опыт Ижкомбанка — готовы это делать в более или менее публичном обсуждении. И это не только в банках — это во всех бизнесах — я вижу, что назрела необходимость у акционеров обсудить: «правильно ли я понимаю, что происходит». Дело ведь не в том правильная и неправильная у вас текущая стратегия, а в том, что мир очень быстро меняется.

— Есть ли какие-то особенности при разработки стратегии развития у региональных банков?

— Не люблю слово региональный — не потому что сейчас технологии снимают эти границы, а по одной простой причине — какими бы эти границы не были, любой банк ограничен всего лишь аппетитами акционеров — если говорить экономически. Все дело — во-первых, в желании акционеров, во-вторых, — в компетенции команды. В данном случае — говоря об Ижкомбанке — у меня нет сомнений, что и акционеры хотят развития банка и команда компетентна, потому что она провела банк через столь сложные времена как 2008-й год, как 2014-й год. Поэтому у меня нет сомнений, что эта сессия даст результаты. А вот какие результаты конкретно - будет видно по завершению. Стратегическое планирование — дело не пятнадцати минут и даже не одного дня.

Эльман Мехтиев

1994 — Samsung Electronics, директор по сервису в России и странах СНГ.

1998 — аналогичный пост в GE Medical Systems в России, где за время работы до 2005 года успел также поработать Technical Operations Manager по Восточной Европе и директором по сервису и развитию бизнеса в России и странах СНГ.

С 2005 года на протяжении девяти лет занимал различные посты в ДжиИ Мани Банк (банк General Electric в России): сначала был директором по интеграции, затем возглавлял департаменты регионального развития, ритейловых продаж, по работе с партнерами, по развитию бизнеса.

В январе 2009 года вошел в состав правления банка, где находился до 2014 года.

В октябре 2014 года стал советником президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, по 18 ноября 2018 года занимал пост исполнительного вице-президента АРБ.

В 2015 году вошел в совет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств «НАПКА». С декабря 2018 года — президент СРО «НАПКА». В декабре же 2018 года избран председателем совета СРО «МиР».

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (г. Ижевск, рег. номер 646) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис расположен в г. Ижевске, 23 дополнительных офиса — в Удмуртской Республике, два операционных офиса — в Пермском крае.

На 1 апреля 2019 года активы банка по РСБУ составили 11,29 млрд руб., размер собственных средств составил 1,38 млрд руб., кредитный портфель — 6,76 млрд руб., прибыль — 188 млн руб.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №646

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