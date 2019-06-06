Папа римский одобрил новый итальянский перевод «Отче наш»

Папа римский Франциск одобрил новый итальянский перевод «Отче наш» с латыни, сообщает газета Avvenire. Он утвердил третье издание Римского миссала (богослужебной книги) на итальянском языке, в котором в том числе содержится обновленная версия текста этой молитвы. РПЦ менять текст молитвы вслед за католической церковью не планирует.

Фраза «не введи нас во искушение» («non indurci in tentazione») в «Отче наш» теперь будет переводиться как «не оставь нас искушению» («non abbandonarci alla tentazione»).

В 2017 году папа римский Франциск заявил, что переводы «Отче наш» на английский и другие языки являются несовершенными. В частности, корректировки требует фраза «не введи нас во искушение», поскольку ее можно трактовать так, что «Бог выбирает, ввести ли человека в искушение, или нет». Перевод молитвы якобы говорит о том, что Бог провоцирует человека на искушение.

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что не будут следовать примеру Римско-католической церкви. «Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание — так и оставим»,— заявил «РИА Новости» член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. Он добавил, что текст молитвы, используемый РПЦ, не содержит неточностей.

Напомним, ранее стало известно, что папа римский примет президента РФ Владимира Путина 4 июля. Это будет их третья встреча.