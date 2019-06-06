Renault представил рестайлинговый кроссовер Koleos

Компания Renault представила обновленный флагманский кроссовер Koleos, который появится в Европе осенью 2019 года.
Renault Koleos. Фото: Renault
Renault Koleos. Фото: Renault
Renault Koleos. Фото: Renault
Внешне автомобиль изменился благодаря новой решетке радиатора и увеличенному стоп-сигналу, переработанному переднему бамперу, а также большему количеству хромированного декора.
Для салона доступны новые материалы отделки, а сиденье второго ряда получило регулировку спинки по углу наклона. В оснащение кроссовера после рестайлинга вошли расширенный список систем активной безопасности и модернизированная мультимедийная система R-Link2.
Обновленная машина доступна с двумя новыми моторами — 180-сильного 1,8-литрового и 190-сильного 2-литрового. Оба агрегата сочетаются с вариатором, но менее мощный мотор устанавливается только на переднеприводный вариант модели, а флагманским агрегат может быть и на версии с полным приводом All Mode 44-i.
Напомним, в России Renault Koleos стоит от 1,6 млн руб. Сроки появления рестайлингового кроссовера на российском рынке не названы.