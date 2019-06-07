Главу муниципалитета в Удмуртии будут судить за заключение фиктивных трудовых договоров

Главу муниципального образования «Дебинское» в Красногорском районе Удмуртии будут судить за фиктивное трудоустройство сотрудников и присвоение их зарплат. Таким образом, ущерб муниципалитету составил 195 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в период с 2016 по март 2019 года обвиняемый фиктивно трудоустроил трех граждан на должность водителей. Он поочередно заключил с ними фиктивные трудовые договора, ежемесячно вносил заведомо ложные сведения в табеля учета и присваивал себе выписанную зарплату.

В отношении главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением.