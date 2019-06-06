Липецкие депутаты дали старт кампании по выборам губернатора

Липецкий облсовет назначил выборы губернатора региона на единый день голосования – 8 сентября. «После публикации постановления официально стартует избирательная кампания и начнется выдвижение кандидатов», – пояснил спикер Павел Путилин. На этот процесс отводится месяц, то есть срок до 8 июля. Для регистрации выдвиженцам необходимо преодолеть «муниципальный фильтр» – заручиться поддержкой определенного количества муниципальных депутатов и глав не менее чем в 15 районах. В конце мая, напомним, депутаты снизили фильтр с 7% до 6%. От допуска на выборы самовыдвиженцев было решено отказаться. Напомним, что врио губернатора Игорь Артамонов будет баллотироваться от «Единой России». ЛДПР планирует выдвинуть депутата Госдумы Александра Шерина. От КПРФ на выборы пойдет областной депутат Сергей Токарев, от «Справедливой России» – депутат Лариса Ксенофонтова. Также о намерении участвовать в гонке от «Партии Перемен» заявлял оппозиционный депутат Олег Хомутинников.

Подробнее о ситуации на выборах губернатора Липецкой области – в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Андрей Прах