В инфраструктуру для высокоскоростного интернета вдоль железной дороги в Воронежской области направят около 200 млн рублей

ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявили о подписании на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. по улучшению качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а также на 49 вокзалах в России. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в МТС, в рамках соглашения предусматривается строительство около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий Москва–Санкт-Петербург, Москва–Калуга, Москва–Тула, Москва–Липецк, Москва–Нижний Новгород, Москва–Ярославль, Москва–Сочи, Санкт-Петербург–Бусловская, Новосибирск–Барнаул общей протяженностью около 4,5 тыс. км. Проект затронет и участок железной дороги в Воронежской области - в направлении Сочи. Ожидается, что всего вдоль железнодорожных путей будет построено более 60 объектов связи и дооборудованы уже существующие, а интерном обеспечат 66 железнодорожных станций и вокзалов, свыше 200 небольших населенных пунктов в Воронежской области.

Как уточнили «Ъ-Черноземье» в МТС, проект рассчитан до 2021 года. По условиям соглашения, оператор должен установить антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. По подсчетам участников рынка и источников «Ъ» в компаниях, инвестиции оператора в рамках проекта в инфраструктуру на территории Воронежской области могут составить порядка 200 млн руб.

О том, как и почему абоненты сотовых операторов в Черноземье перешли на тарифы с фиксированной платой, в материале “Ъ-Черноземье” «Принцип одного пакета».

Андрей Цветков