В Саратовскую область назначен врио главного федерального инспектора

Временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Саратовской области назначен занимавший до последнего времени пост федерального инспектора по Нижегородской области Григорий Сергеев. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, решение полпред Игорь Комаров принял 5 июня «в связи со служебной необходимостью».

В пресс-службе полпреда пояснили, что «служебная необходимость» связана с тем, что сейчас в Саратовской области нет главного федерального инспектора. Останется ли Григорий Сергеев в этой должности, или его заменят на другого человека, в аппарате полномочного представителя президента пояснить не смогли. Ожидается, что врио ГФИ появится на рабочем месте в пятницу, 7 июня.

Господин Сергеев с июля прошлого года занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области. На различных должностях в аппарате полпреда президента в ПФО 37-летний уроженец Чебоксар Григорий Сергеев работает с августа 2009 года. До этого он четыре года работал в администрации президента Чувашской Республики в отделе государственной гражданской службы и кадров.

Кресло главного федерального инспектора по Саратовской области освободилось в марте текущего года после отставки Марины Алешиной, которая находилась на этом посту с сентября 2012 года.

Сергей Петунин, Саратов