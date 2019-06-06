Прокуратура усмотрела халатность при регистрации участка под скандальную стройку в Липецке

Прокуратура Липецкой области направила в следственные органы материалы проверки выдачи ООО «Спецзастройщик “Строймастер”» разрешения на строительство жилкомплекса «Авангард» в переулке Яблочкина. По данным ведомства, в действиях сотрудников липецкого Росреестра, которые ставили участок под застройку на кадастровый учет, усматриваются сразу два уголовных состава: о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и о халатности (ст. 293 УК РФ). Теперь вопрос о возбуждении соответствующих производств должны решить в СКР.

Как пояснил на вчерашнем совещании в администрации области прокурор Константин Кожевников, сотрудники Росреестра могли использовать свои полномочия «вопреки интересам службы». «Они приняли необоснованное решение при постановке на кадастровый учет земельного участка о включении в него автомобильной дороги и неразграниченного земельного участка, которым имело право распоряжаться управление имущественных и земельных отношений. Также принято незаконное решение о регистрации прав собственности “Строймастера” на земельный участок»,— пояснил господин Кожевников.

Напомним, что жилкомплекс «Авангард» представляет собой два 25-этажных дома вблизи частного сектора. В апреле на публичных слушаниях местные жители выступили против проекта, а 8 мая попытались остановить рытье котлована, преградив проезд грузовикам. Когда в конфликт вмешались региональные власти, застройщик заявил о готовности изменить проект.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «У “Строймастера” меняется “Авангард”».

Андрей Прах