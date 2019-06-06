Имангали Тасмагамбетов: празднование 100-летия Мустая Карима послужит единению общества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов направил приветствие участникам VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее», которая открылась в Уфе 6 июня.

Как отметил Посол, в силу геополитических, географических, национальных и других факторов государства и народы России и Казахстана имеют глубокие культурные, экономические и исторические связи.

По словам Имангали Тасмагамбетова, творчество Мустая Карима, 100-летию со дня рождения которого посвящена конференция, близко многим народам, проживающим на территории многих стран мира. «Работы уникального и талантливого человека были близки читателям Казахстана, - отметил он. - Убежден, что празднование 100-летия со дня рождения столь почитаемой и известной личности на территории наших стран будет иметь большое общественное значение и послужит единению общества».

Посол напомнил, что 21 декабря 2018 года Республиканская ономастическая комиссия при Правительстве Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года присвоила улице в Ауэзовском районе города Алматы имя Мустая Карима. «Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства - важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям», - отметил Имангали Тасмагамбетова.

Он также пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.

В рамках конференции проходит научныи симпозиум, посвященныи 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима - «Литература в системе духовной культуры урало-алтайских народов».

Кроме того, на конференции работают 4 секции:

- Состояние и проблемы развития языков урало-алтайских народов;

- История урало-алтайских народов в контексте мировой цивилизации;

- Материальная и духовная культура урало-алтайских народов в диалоге мировых культур;

- Фольклор как выразитель системы ценностей урало-алтайских народов.

На конференции будут представлены пленарные доклады, посвящённые творчеству Мустая Карима: «Народныи поэт Башкортостана Мустаи Карим: В его произведениях – философия жизни», «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои графики», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и другие.