Владимир Толстой: произведения Мустая Карима по-прежнему важны и необходимы всем нам

Советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой направил приветствие организаторам и участникам VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее», которая открылась в Уфе 6 июня.

Он отметил, что 2019 год для Башкирии и для всей читающей России проходит под знаком 100-летия сына башкирского народа, великого российского писателя Мустая Карима.

По словам Владимира Толстого, в том, что конференция посвящена юбилею этого уникального писателя, есть особый смысл и значение. «Своим творчеством, жизнью, гражданской позицией Мустай Карим внес неоценимый вклад в укрепление единства многонационального российского народа, его культуры, его литературы, открыл читателям всех национальностей и языков красоту и богатство духовной жизни башкирского народа», - говорится в приветствии.

Владимир Толстой напомнил, что в год 100-летия Мустая Карима Президент России Владимир Путин присвоил его имя аэропорту столицы Башкирии. «И теперь, прилетая в Уфу, каждый из нас приходит к Мустаю Кариму. Но еще важнее то, что произведения писателя живут, их читают новые поколения россиян, они по-прежнему важны и необходимы всем нам», - отметил советник Президента РФ.

Он пожелал участникам конференции «плодотворной работы, новых успехов в движении по пути единства народов России, пути, который прокладывал для всех нас Мустай Карим».

В рамках конференции проходит научныи симпозиум, посвященныи 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима - «Литература в системе духовной культуры урало-алтайских народов».

Кроме того, на конференции работают 4 секции:

- Состояние и проблемы развития языков урало-алтайских народов;

- История урало-алтайских народов в контексте мировой цивилизации;

- Материальная и духовная культура урало-алтайских народов в диалоге мировых культур;

- Фольклор как выразитель системы ценностей урало-алтайских народов.

На конференции будут представлены пленарные доклады, посвящённые творчеству Мустая Карима:

«Народныи поэт Башкортостана Мустаи Карим: В его произведениях – философия жизни», «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои графики», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и другие.