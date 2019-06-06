Михаил Швыдкой: Мустая Карима можно с полным правом назвать классиком советской многонациональной культуры

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил приветствие организаторам и участникам VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее», которая открылась в Уфе 6 июня.

Как отметил Михаил Швыдкой, конференция посвящена 100-летию великого сына Республики Башкортостан, народного поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, академика Мустая Карима.

По словам спецпредставителя Президента РФ, Мустая Карима можно с полным правом назвать классиком советской многонациональной культуры. «Он - автор более ста поэтических и прозаических сборников. Его произведения переведены на многие языки народов России и всего мира. Творчество Мустая Карима актуально и сегодня, поскольку пронизано вечными идеалами гуманизма, доброты и дружбы. Личность этого создателя современной башкирской литературы остается общепризнанным духовным авторитетом для всех жителей Республики, примером мудрого и взвешенного подхода к вопросам выстраивания межнациональных отношений, беззаветной любви к Родине», - говорится в приветствии.

В рамках конференции проходит научныи симпозиум, посвященныи 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима - «Литература в системе духовной культуры урало-алтайских народов».

Кроме того, на конференции работают 4 секции:

- Состояние и проблемы развития языков урало-алтайских народов;

- История урало-алтайских народов в контексте мировой цивилизации;

- Материальная и духовная культура урало-алтайских народов в диалоге мировых культур;

- Фольклор как выразитель системы ценностей урало-алтайских народов.

На конференции будут представлены пленарные доклады, посвящённые творчеству Мустая Карима: «Народныи поэт Башкортостана Мустаи Карим: В его произведениях – философия жизни», «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои графики», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и другие.