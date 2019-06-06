Владимир Мединский: Мустай Карим внёс значимый вклад в развитие многонациональной литературы нашей страны

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский направил приветствие организаторам и участникам VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее», которая открылась в Уфе 6 июня.

По словам министра, насыщенная программа и представительный состав участников делают форум значимым событием, собравшим на одной площадке именитых учёных, экспертов и общественных деятелей.

Владимир Мединский также отметил, что конференция посвящена 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. «Мустафа Сафич Каримов по праву занимает почётное место в истории российской культуры как человек, внёсший значимый вклад в развитие многонациональной литературы нашей страны, укрепление традиций мира и взаимопонимания. Поистине бессмертные произведения Мустая Карима несут в себе мощный жизнеутверждающий посыл, повествуют читателям о непреходящих общечеловеческих ценностях, отвечают на вопросы, волнующие людей разных поколений. И сегодня его творческое наследие не теряет своей актуальности, служит источником вдохновения для молодых писателей и поэтов», - говорится в приветствии.

Глава Министерства культуры РФ пожелал участникам конференции плодотворной работы, содержательных дискуссий и всего наилучшего.

В ходе торжественного открытия конференции приветствие министра зачитал директор Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы, доктор географических наук, профессор Аибулат Псянчин.

В рамках конференции проходит научныи симпозиум, посвященныи 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима - «Литература в системе духовной культуры урало-алтайских народов».

Кроме того, на конференции работают 4 секции:

- Состояние и проблемы развития языков урало-алтайских народов;

- История урало-алтайских народов в контексте мировой цивилизации;

- Материальная и духовная культура урало-алтайских народов в диалоге мировых культур;

- Фольклор как выразитель системы ценностей урало-алтайских народов.

На конференции будут представлены пленарные доклады, посвящённые творчеству Мустая Карима: «Народныи поэт Башкортостана Мустаи Карим: В его произведениях – философия жизни», «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои графики», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и другие.