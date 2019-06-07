Посол многообразия

Очередная серия летних концертов Mosaic Music в музее «Гараж» началась выступлением популярного джазового саксофониста Камаси Вашингтона, человека, ставшего связующим звеном между традиционным джазом и модной молодежной музыкой. На концерте побывал Борис Барабанов.

В рамках Mosaic Music музей «Гараж» третье лето подряд представляет актуальных музыкантов, которые за рубежом собирают большие площадки, а в России вряд ли могут рассчитывать на ангажемент без участия спонсоров. Артисты, которых привозили в «Гараж» в 2016–2018 годах, так и не перешли в России в разряд кассовых, исключение составляет лишь Лаура Перголицци, она же LP, которая вскоре после выступления в скромном по размеру зале собирала аншлаги по стране. Востребована, пусть и в меньшей степени, французская группа M83. А вот мультиинструменталиста Джека Гарретта и группу London Grammar в Россию больше никто привозить не рисковал, как и Flying Lotus, и Sampha, при всей их безусловной популярности в меломанской среде. К участникам Mosaic Music нынешнего года Камаси Вашингтону и Шарлотте Генсбур не один год присматривались промоутеры, но музыкальную программу в «Гараже» курирует владелец музея Роман Абрамович, говорят, музыкантов он отбирает лично, а значит, готов привозить их даже в убыток. К саксофонисту и дочери Сержа Генсбура в этом году добавился лондонский дуэт Honne.

На Камаси Вашингтона билеты были распроданы задолго до концерта, и Роману Абрамовичу пришлось лично встречать у входа особо ценных гостей, не озаботившихся покупкой билетов заранее. В таких случаях принято говорить, что на концерте собралась вся Москва. Лето в этом городе устроено так, что в иные дни одновременно происходят три-четыре музыкальных события мирового уровня и пять-шесть светских, так что в «Гараж» ехали и с приема в честь дня рождения королевы в британском посольстве, и со Дня Швеции с участием Йенса Лекмана и Mondo Diao.

Камаси Вашингтон — могучий американец с выдающимся афро, одетый в африканское мужское платье. Его группа играет традиционный американский джаз с протяженными завораживающими соло барабанщика, тромбониста, флейтиста и клавишника. Во время московского концерта на передний план надолго выдвинулся контрабасист Майлз Мосли. Во время исполнения собственного произведения «Abraham» он играл на инструменте да еще и вдохновенно пел, соревнуясь в харизме со штатной вокалисткой группы Патрис Куинн.

Следом за «Abraham» группа исполнила пятичастное произведение Камаси Вашингтона «Truth». Его исполнению бэндлидер предпослал проникновенный спич о любви и человеческом многообразии: «Я люблю вас независимо от того, какой у вас цвет кожи и какая на вас одежда,— вещал он, и публика отзывалась аплодисментами.— Многообразие — это не то, что мы должны терпеть, это то, что мы должны праздновать». Камаси Вашингтон выбирал самые общие формулировки для выражения главной мысли своего выступления, и все равно чувствовалось, что он проинформирован о дефиците терпимости в стране, куда приехал впервые.

Музыку, которую исполнял Камаси Вашингтон на протяжении двух с половиной часов, сложно было назвать разнообразной, это был вполне предсказуемый джаз и джаз-фанк, собранный из деталей, знакомых любому меломану. При этом группе саксофониста свойственен уверенный пружинящий грув, благодаря которому любая аудитория превращается в нью-йоркский джазовый клуб. Предсказуемость аранжировок абсолютно не означала, что музыка американцев может быстро надоесть. Наоборот, чем дальше, тем основательнее Камаси Вашингтон раскачивал зал, тем больше гостей втягивались в танцы.

Для этого вечера характерно было не столько качество исполнения, в котором можно было не сомневаться заранее, сколько встреча достаточно традиционного джаза и публики, которая, по идее, интересуется совсем другим искусством, более экспериментальным, более «хайповым». Феномен Камаси Вашингтона как раз и состоит в том, что, оставаясь частью великого американского джаз-мейнстрима, он привлек к нему внимание молодой аудитории с иными вкусами. Студийная работа музыканта с Кендриком Ламаром, Run The Jewels, Thundercat и Flying Lotus, как и бесчисленные выступления со звездами хип-хопа и R`n`B, не просто сделали его любимцем миллениалов, но заставили их слушать классический джаз так, будто это самый свежий тренд на свете.