Суд не допустил адвоката Алексея Аванесяна к защите «краснодарского каннибала»

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян сообщил, что судья Прикубанского районного суда не допустила его к защите Дмитрия Бакшеева. Это произошло сегодня, 6 июня, на очередном заседании по обвинению «краснодарского каннибала» в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. По словам защитника, суд, отказал ему в присутствии на процессе в качестве представителя интересов подсудимого, сославшись на то, что интересы одного из свидетелей - бывшего доверителя Аванесяна - якобы противоречат интересам Бакшеева.

«Гособвинитель просил суд сделать мне замечание за то, что я назвал озвученные ею доводы домыслами. Ну, а как еще назвать ее утверждение о том, что адвокат Аванесян, если допустить его в процесс, займет позицию, противоречащую интересам подсудимого», - написал защитник на своей страничке в Facebook.

Также, по словам адвоката, прокурор просила суд направить в адвокатскую палату края запрос с просьбой предоставить его соглашения с Дмитрием Бакшеевым и его другом Кузнецовым, а также проверить, внесены ли деньги за услуги отстаивания интересов подсудимого в процессе в кассу.

Ранее Алексей Аванесян сообщал, что суд и представители ФСИН всячески давят на Дмитрия Бакшеева, чтобы тот отказался от услуг правозащитника. Сам адвокат считает, что это происходит потому, что у следствия нет четких доказательств вины «краснодарского каннибала», и есть угроза, что обвинение может развалиться. В качестве нарушений правотворческой логики данного уголовного дела господин Аванесян приводит пример того, что супругу Дмитрия Бакшеева Наталью осудили за подстрекательство к убийству раньше, чем доказали сам факт убийства якобы совершенный подсудимым.

Дмитрия Бакшеева обвиняют в том, что в ночь на 8 сентября 2017 года он со своей супругой Натальей в ходе распития спиртных напитков на пустыре в Авиагородке убили случайную знакомую, расчленили ее и часть останков принесли в общежитие военного летного училища, где проживали. Следователи нашли в холодильнике засоленные части тела женщины, также человеческое мясо было найдено на плите в комнате Бакшеевых. 27 февраля этого года Прикубанский районный суд Краснодара на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам общего режима. 43-летняя супруга «краснодарского каннибала» признана виновной в подстрекательстве к убийству 35-летней женщины (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Дмитрий Михеенко