«Ростелеком» и правительство Республики Башкортостан будут сотрудничать в области создания умных городов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Ростелеком» и правительство Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации программы инновационного развития «Умный город». Подписи в документе поставили президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сотрудничество органов власти и оператора будет направлено на формирование комфортной и безопасной городской среды в рамках концепции «Умный город». Цифровая трансформация начнется в крупных городах республики. Пилотными зонами станут Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Октябрьский. Стороны наметят этапы реализации проекта, определят объемы и источники финансирования.

Михаил Осеевский: «Сфера создания умных городов – целевой драйвер роста бизнеса «Ростелекома» на ближайшие годы. В Башкирии мы видим спрос органов государственной власти на цифровую трансформацию городской инфраструктуры и современные IT-решения для эффективного управления муниципальными ресурсами. Для решения задач регионального правительства мы готовы задействовать собственные скоростные каналы связи, дата-центры и облачный софт и обеспечивать киберзащиту и техническую поддержку».

Радий Хабиров: «"Ростелеком" – наш главный партнер в цифровизации региона. Нам важно, чтобы в огромной республике со сложным рельефом была надежная связь. В сотрудничестве с оператором мы будем развивать городские территории с элементами «умного города». Мы уже начали работу по освещению улиц в городах и селах и готовы изучить опыт «Ростелекома» по энергосбережению в других регионах».

Приоритетом в сотрудничестве «Ростелекома» и регионального правительства станут проекты в сферах управления городскими ресурсами и ЖКХ, общественного транспорта, безопасности дорожного движения и их интеграция на основе единых цифровых платформ.

Стороны также намерены совместно решать задачи инновационного развития, повышать эффективность государственного и муниципального управления и также внедрять энергоэффективные технологи.

Соглашение станет очередным этапом сотрудничества компании и региона. В 2018 году «Башинформсвязь», дочерняя компания «Ростелекома», по заказу ГКУ «Безопасный регион» ввела в эксплуатацию Систему-112 и реализовала в городе Агидель крупный проект по повышению энергоэффективности.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 3 мес. 2019 г. составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль — 5,6 млрд руб.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».