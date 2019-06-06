Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет. На сессии Петербургского международного экономического форума он отметил, что сейчас материальная поддержка семей распространяется на детей до трех лет.

«После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое. <…> Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости»,— сказал господин Топилин (цитата по ТАСС).

Также министр прокомментировал идею введения в России «отцовского капитала». Об этом ранее сообщала газета «Известия» со ссылкой на предложение Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства вести специальную субсидию для отцов в семьях, где родился третий ребенок. Максим Топилин отметил, что ход мыслей авторов инициативы сложно понять, так как материнский капитал направлен на поддержку всей семьи, а не только матери. «Деньги, которые идут за сертификатом,— это средства для семьи, для ее благополучия»,— добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев инициировал разработку проекта закона, который разрешит использование материнского капитала для строительства домов на садовых участках. Министерство просвещения поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова об использовании средств материнского капитала на оплату частных детсадов. Ведомство готово обсуждать такую возможность, после того как будет налажен контроль за целевым использованием средств.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Материнский капитал поставили в очередь на детский сад».