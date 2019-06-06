Во вторую очередь липецкого дрожжевого завода Angel Yeast может быть вложено 2,6 млрд рублей

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус» Цинь Цзяньхуа (российская дочка китайской Angel Yeast) на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение по строительству в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков» второй очереди производства дрожжей. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в региональной администрации. Напомним, первая очередь открылась в феврале этого года, объем инвестиций составил порядка 7 млрд руб. В строительство второй очереди может быть вложено 2,6 млрд руб., производительность площадки должна составить 12 тыс. т продукции в год. Планируется, что после ввода в эксплуатацию второго завода общий объем производства достигнет 32 тыс. т сухих дрожжей и 42 тыс. т органических удобрений. Проект может быть реализован к 2021 году.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ангел ист рус» зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Уставный капитал — 1,7 млрд руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 746,4 млн руб., чистый убыток – 274,7 млн руб. В 2016-м компания показала чистую прибыль в размере 203,1 млн руб. при выручке в 153,1 млн руб. Генеральный директор — Цинь Цзяньхуа. 99% принадлежит китайскому «ПАО Ангел ист Ко., ЛТД», еще 1% — китайскому ООО «Ангел ист (Биньчжоу) Ко., ЛТД».

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поднебесные дрожжи».

Александр Прытков