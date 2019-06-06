Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31 мая 2019 года)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) УК Тип фонда За 12 месяцев «Сбербанк — Природные ресурсы» 1755,73 4,4 7,5 9,4 29,8 80,3 195,9 165,9 6121,6 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 24,9 3,9 9,1 11,2 29,4 79,9 146,0 232,4 1626,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Сырьевой сектор» 32986,68 2,7 7,1 9,0 24,7 78,5 239,9 378,3 1460,4 «Райффайзен Капитал» акции «Атон — Инфраструктура» 817,59 4,1 5,3 9,0 23,3 65,7 178,5 239,2 210,5 «Атон-Менеджмент» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 18944,99 4,2 7,7 13,0 23,0 60,7 118,6 185,7 778,8 «Райффайзен Капитал» индексный «ВТБ — Индекс Мосбиржи» class=I>5879,07 4,2 7,0 13,2 22,2 57,8 123,9 199,7 839,4 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «ВТБ — Фонд акций» 30,9 3,6 7,0 12,4 22,0 77,4 183,5 354,4 4503,1 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Атон — Петр Столыпин» 2772,76 3,8 5,8 10,2 21,9 60,4 136,6 282,3 5206,5 «Атон-Менеджмент» акции «Райффайзен — Акции» 34008,35 3,9 7,7 13,1 21,7 40,1 91,9 163,2 1365,2 «Райффайзен Капитал» акции «Альфа–Капитал Ресурсы» 2939,38 3,7 3,1 5,1 21,5 72,9 124,9 309,2 1850,9 «Альфа-Капитал» акции «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2003,78 4,3 7,2 12,1 21,4 57,9 117,8 207,1 211,6 «Открытие» индексный «Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 1356,51 4,2 6,5 11,4 20,6 54,7 119,2 154,7 291,8 «Альфа-Капитал» индексный «Альфа-Капитал Ликвидные акции» 5426,03 3,0 5,4 8,6 20,0 62,1 191,0 341,3 5055,7 «Альфа-Капитал» акции «Уралсиб Природные ресурсы» 14341,81 2,7 3,7 9,5 18,9 60,0 142,2 81,0 164,8 «Уралсиб» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 11756,45 4,0 7,9 11,7 18,8 45,4 78,7 133,3 3313,1 «Сбербанк Управление активами» акции За 6 месяцев «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 5879,07 4,2 7,0 13,2 22,2 57,8 123,9 199,7 839,4 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Райффайзен — Акции» 34008,35 3,9 7,7 13,1 21,7 40,1 91,9 163,2 1365,2 «Райффайзен Капитал» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 18944,99 4,2 7,7 13,0 23,0 60,7 118,6 185,7 778,8 «Райффайзен Капитал» индексный «Арсагера — Фонд акций» 8074,47 3,2 9,0 12,6 13,4 79,4 177,4 570,9 548,1 «Арсагера» акции «ВТБ — Фонд акций» 30,9 3,6 7,0 12,4 22,0 77,4 183,5 354,4 4503,1 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2003,78 4,3 7,2 12,1 21,4 57,9 117,8 207,1 211,6 «Открытие» индексный «Газпромбанк — Акции» 2163,11 3,9 8,0 11,8 18,6 42,4 107,1 171,5 331,4 «Газпромбанк — Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 11756,45 4,0 7,9 11,7 18,8 45,4 78,7 133,3 3313,1 «Сбербанк Управление активами» акции «Открытие — Акции» 3550,02 3,9 5,0 11,6 14,2 58,2 136,4 162,3 106,2 «Открытие» акции «Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 1356,51 4,2 6,5 11,4 20,6 54,7 119,2 154,7 291,8 «Альфа-Капитал» индексный «Сбербанк — Фонд активного управления» 1930,44 4,0 7,9 11,3 17,6 42,0 61,2 162,5 1005,9 «Сбербанк Управление активами» акции «Солид-Инвест» 524,32 4,0 4,3 11,2 12,3 54,7 98,4 185,6 127,9 «Солид Менеджмент» акции «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 24,9 3,9 9,1 11,2 29,4 79,9 146,0 232,4 1626,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Газпромбанк — Электроэнергетика» 520,94 3,1 6,0 10,6 -2,0 49,0 98,0 1,4 176,8 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Арсагера — Фонд смешанных инвестиций» 5459,77 2,4 6,6 10,3 9,9 61,1 124,9 375,0 150,3 «Арсагера» смешанный За 3 месяца «ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 29,48 4,4 9,2 9,1 9,9 70,2 191,0 321,7 653,8 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 24,9 3,9 9,1 11,2 29,4 79,9 146,0 232,4 1626,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Арсагера — Фонд акций» 8074,47 3,2 9,0 12,6 13,4 79,4 177,4 570,9 548,1 «Арсагера» акции «Газпромбанк — Акции» 2163,11 3,9 8,0 11,8 18,6 42,4 107,1 171,5 331,4 «Газпромбанк — Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд активного управления» 1930,44 4,0 7,9 11,3 17,6 42,0 61,2 162,5 1005,9 «Сбербанк Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 11756,45 4,0 7,9 11,7 18,8 45,4 78,7 133,3 3313,1 «Сбербанк Управление активами» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 18944,99 4,2 7,7 13,0 23,0 60,7 118,6 185,7 778,8 «Райффайзен Капитал» индексный «Райффайзен — Акции» 34008,35 3,9 7,7 13,1 21,7 40,1 91,9 163,2 1365,2 «Райффайзен Капитал» акции «Сбербанк — Природные ресурсы» 1755,73 4,4 7,5 9,4 29,8 80,3 195,9 165,9 6121,6 «Сбербанк Управление активами» акции «Уралсиб Энергетическая перспектива» 25489,61 4,1 7,4 10,3 -0,2 110,5 223,5 — 265,5 «Уралсиб» акции «Газпромбанк — Индия» 2653,73 2,4 7,2 3,9 6,8 20,5 70,4 — 108,1 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2003,78 4,3 7,2 12,1 21,4 57,9 117,8 207,1 211,6 «Открытие» индексный «Райффайзен — Сырьевой сектор» 32986,68 2,7 7,1 9,0 24,7 78,5 239,9 378,3 1460,4 «Райффайзен Капитал» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 5879,07 4,2 7,0 13,2 22,2 57,8 123,9 199,7 839,4 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «ВТБ — Фонд акций» 30,9 3,6 7,0 12,4 22,0 77,4 183,5 354,4 4503,1 «ВТБ Капитал Управление активами» акции