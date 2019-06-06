Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31 мая 2019 года)

|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|УК
|Тип фонда
|За 12 месяцев
|«Сбербанк — Природные ресурсы»
|1755,73
|4,4
|7,5
|9,4
|29,8
|80,3
|195,9
|165,9
|6121,6
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|24,9
|3,9
|9,1
|11,2
|29,4
|79,9
|146,0
|232,4
|1626,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Сырьевой сектор»
|32986,68
|2,7
|7,1
|9,0
|24,7
|78,5
|239,9
|378,3
|1460,4
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Атон — Инфраструктура»
|817,59
|4,1
|5,3
|9,0
|23,3
|65,7
|178,5
|239,2
|210,5
|«Атон-Менеджмент»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|18944,99
|4,2
|7,7
|13,0
|23,0
|60,7
|118,6
|185,7
|778,8
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
| class=I>5879,07
|4,2
|7,0
|13,2
|22,2
|57,8
|123,9
|199,7
|839,4
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«ВТБ — Фонд акций»
|30,9
|3,6
|7,0
|12,4
|22,0
|77,4
|183,5
|354,4
|4503,1
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Атон — Петр Столыпин»
|2772,76
|3,8
|5,8
|10,2
|21,9
|60,4
|136,6
|282,3
|5206,5
|«Атон-Менеджмент»
|акции
|«Райффайзен — Акции»
|34008,35
|3,9
|7,7
|13,1
|21,7
|40,1
|91,9
|163,2
|1365,2
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Альфа–Капитал Ресурсы»
|2939,38
|3,7
|3,1
|5,1
|21,5
|72,9
|124,9
|309,2
|1850,9
|«Альфа-Капитал»
|акции
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|2003,78
|4,3
|7,2
|12,1
|21,4
|57,9
|117,8
|207,1
|211,6
|«Открытие»
|индексный
|«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»
|1356,51
|4,2
|6,5
|11,4
|20,6
|54,7
|119,2
|154,7
|291,8
|«Альфа-Капитал»
|индексный
|«Альфа-Капитал Ликвидные акции»
|5426,03
|3,0
|5,4
|8,6
|20,0
|62,1
|191,0
|341,3
|5055,7
|«Альфа-Капитал»
|акции
|«Уралсиб Природные ресурсы»
|14341,81
|2,7
|3,7
|9,5
|18,9
|60,0
|142,2
|81,0
|164,8
|«Уралсиб»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|11756,45
|4,0
|7,9
|11,7
|18,8
|45,4
|78,7
|133,3
|3313,1
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|За 6 месяцев
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|5879,07
|4,2
|7,0
|13,2
|22,2
|57,8
|123,9
|199,7
|839,4
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«Райффайзен — Акции»
|34008,35
|3,9
|7,7
|13,1
|21,7
|40,1
|91,9
|163,2
|1365,2
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|18944,99
|4,2
|7,7
|13,0
|23,0
|60,7
|118,6
|185,7
|778,8
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«Арсагера — Фонд акций»
|8074,47
|3,2
|9,0
|12,6
|13,4
|79,4
|177,4
|570,9
|548,1
|«Арсагера»
|акции
|«ВТБ — Фонд акций»
|30,9
|3,6
|7,0
|12,4
|22,0
|77,4
|183,5
|354,4
|4503,1
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|2003,78
|4,3
|7,2
|12,1
|21,4
|57,9
|117,8
|207,1
|211,6
|«Открытие»
|индексный
|«Газпромбанк — Акции»
|2163,11
|3,9
|8,0
|11,8
|18,6
|42,4
|107,1
|171,5
|331,4
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|11756,45
|4,0
|7,9
|11,7
|18,8
|45,4
|78,7
|133,3
|3313,1
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Открытие — Акции»
|3550,02
|3,9
|5,0
|11,6
|14,2
|58,2
|136,4
|162,3
|106,2
|«Открытие»
|акции
|«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»
|1356,51
|4,2
|6,5
|11,4
|20,6
|54,7
|119,2
|154,7
|291,8
|«Альфа-Капитал»
|индексный
|«Сбербанк — Фонд активного управления»
|1930,44
|4,0
|7,9
|11,3
|17,6
|42,0
|61,2
|162,5
|1005,9
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Солид-Инвест»
|524,32
|4,0
|4,3
|11,2
|12,3
|54,7
|98,4
|185,6
|127,9
|«Солид Менеджмент»
|акции
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|24,9
|3,9
|9,1
|11,2
|29,4
|79,9
|146,0
|232,4
|1626,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|520,94
|3,1
|6,0
|10,6
|-2,0
|49,0
|98,0
|1,4
|176,8
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«Арсагера — Фонд смешанных инвестиций»
|5459,77
|2,4
|6,6
|10,3
|9,9
|61,1
|124,9
|375,0
|150,3
|«Арсагера»
|смешанный
|За 3 месяца
|«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием»
|29,48
|4,4
|9,2
|9,1
|9,9
|70,2
|191,0
|321,7
|653,8
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|24,9
|3,9
|9,1
|11,2
|29,4
|79,9
|146,0
|232,4
|1626,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Арсагера — Фонд акций»
|8074,47
|3,2
|9,0
|12,6
|13,4
|79,4
|177,4
|570,9
|548,1
|«Арсагера»
|акции
|«Газпромбанк — Акции»
|2163,11
|3,9
|8,0
|11,8
|18,6
|42,4
|107,1
|171,5
|331,4
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд активного управления»
|1930,44
|4,0
|7,9
|11,3
|17,6
|42,0
|61,2
|162,5
|1005,9
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|11756,45
|4,0
|7,9
|11,7
|18,8
|45,4
|78,7
|133,3
|3313,1
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|18944,99
|4,2
|7,7
|13,0
|23,0
|60,7
|118,6
|185,7
|778,8
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«Райффайзен — Акции»
|34008,35
|3,9
|7,7
|13,1
|21,7
|40,1
|91,9
|163,2
|1365,2
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Сбербанк — Природные ресурсы»
|1755,73
|4,4
|7,5
|9,4
|29,8
|80,3
|195,9
|165,9
|6121,6
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|25489,61
|4,1
|7,4
|10,3
|-0,2
|110,5
|223,5
|—
|265,5
|«Уралсиб»
|акции
|«Газпромбанк — Индия»
|2653,73
|2,4
|7,2
|3,9
|6,8
|20,5
|70,4
|—
|108,1
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|2003,78
|4,3
|7,2
|12,1
|21,4
|57,9
|117,8
|207,1
|211,6
|«Открытие»
|индексный
|«Райффайзен — Сырьевой сектор»
|32986,68
|2,7
|7,1
|9,0
|24,7
|78,5
|239,9
|378,3
|1460,4
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|5879,07
|4,2
|7,0
|13,2
|22,2
|57,8
|123,9
|199,7
|839,4
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«ВТБ — Фонд акций»
|30,9
|3,6
|7,0
|12,4
|22,0
|77,4
|183,5
|354,4
|4503,1
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции