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Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 31 мая 2019 года)

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ФондСтоимость пая (руб.)Изм. за 1 мес. (%)Изм. за 3 мес. (%)Изм. за 6 мес. (%)Изм. за 12 мес. (%)Изм. за 3 года (%)Изм. за 5 лет (%)Изм. за 10 лет (%)Чистые активы (млн руб.)УКТип фонда
За 12 месяцев
«Сбербанк — Природные ресурсы»1755,734,47,59,429,880,3195,9165,96121,6«Сбербанк Управление активами»акции
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»24,93,99,111,229,479,9146,0232,41626,2«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«Райффайзен — Сырьевой сектор»32986,682,77,19,024,778,5239,9378,31460,4«Райффайзен Капитал»акции
«Атон — Инфраструктура»817,594,15,39,023,365,7178,5239,2210,5«Атон-Менеджмент»акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»18944,994,27,713,023,060,7118,6185,7778,8«Райффайзен Капитал»индексный
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» class=I>5879,074,27,013,222,257,8123,9199,7839,4«ВТБ Капитал Управление активами»индексный
«ВТБ — Фонд акций»30,93,67,012,422,077,4183,5354,44503,1«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«Атон — Петр Столыпин»2772,763,85,810,221,960,4136,6282,35206,5«Атон-Менеджмент»акции
«Райффайзен — Акции»34008,353,97,713,121,740,191,9163,21365,2«Райффайзен Капитал»акции
«Альфа–Капитал Ресурсы»2939,383,73,15,121,572,9124,9309,21850,9«Альфа-Капитал»акции
«Открытие — Индекс Мосбиржи»2003,784,37,212,121,457,9117,8207,1211,6«Открытие»индексный
«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»1356,514,26,511,420,654,7119,2154,7291,8«Альфа-Капитал»индексный
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»5426,033,05,48,620,062,1191,0341,35055,7«Альфа-Капитал»акции
«Уралсиб Природные ресурсы»14341,812,73,79,518,960,0142,281,0164,8«Уралсиб»акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»11756,454,07,911,718,845,478,7133,33313,1«Сбербанк Управление активами»акции
За 6 месяцев
«ВТБ — Индекс Мосбиржи»5879,074,27,013,222,257,8123,9199,7839,4«ВТБ Капитал Управление активами»индексный
«Райффайзен — Акции»34008,353,97,713,121,740,191,9163,21365,2«Райффайзен Капитал»акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»18944,994,27,713,023,060,7118,6185,7778,8«Райффайзен Капитал»индексный
«Арсагера — Фонд акций»8074,473,29,012,613,479,4177,4570,9548,1«Арсагера»акции
«ВТБ — Фонд акций»30,93,67,012,422,077,4183,5354,44503,1«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«Открытие — Индекс Мосбиржи»2003,784,37,212,121,457,9117,8207,1211,6«Открытие»индексный
«Газпромбанк — Акции»2163,113,98,011,818,642,4107,1171,5331,4«Газпромбанк — Управление активами»акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»11756,454,07,911,718,845,478,7133,33313,1«Сбербанк Управление активами»акции
«Открытие — Акции»3550,023,95,011,614,258,2136,4162,3106,2«Открытие»акции
«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»1356,514,26,511,420,654,7119,2154,7291,8«Альфа-Капитал»индексный
«Сбербанк — Фонд активного управления»1930,444,07,911,317,642,061,2162,51005,9«Сбербанк Управление активами»акции
«Солид-Инвест»524,324,04,311,212,354,798,4185,6127,9«Солид Менеджмент»акции
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»24,93,99,111,229,479,9146,0232,41626,2«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«Газпромбанк — Электроэнергетика»520,943,16,010,6-2,049,098,01,4176,8«Газпромбанк — Управление активами»индексный
«Арсагера — Фонд смешанных инвестиций»5459,772,46,610,39,961,1124,9375,0150,3«Арсагера»смешанный
За 3 месяца
«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием»29,484,49,29,19,970,2191,0321,7653,8«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»24,93,99,111,229,479,9146,0232,41626,2«ВТБ Капитал Управление активами»акции
«Арсагера — Фонд акций»8074,473,29,012,613,479,4177,4570,9548,1«Арсагера»акции
«Газпромбанк — Акции»2163,113,98,011,818,642,4107,1171,5331,4«Газпромбанк — Управление активами»акции
«Сбербанк — Фонд активного управления»1930,444,07,911,317,642,061,2162,51005,9«Сбербанк Управление активами»акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»11756,454,07,911,718,845,478,7133,33313,1«Сбербанк Управление активами»акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»18944,994,27,713,023,060,7118,6185,7778,8«Райффайзен Капитал»индексный
«Райффайзен — Акции»34008,353,97,713,121,740,191,9163,21365,2«Райффайзен Капитал»акции
«Сбербанк — Природные ресурсы»1755,734,47,59,429,880,3195,9165,96121,6«Сбербанк Управление активами»акции
«Уралсиб Энергетическая перспектива»25489,614,17,410,3-0,2110,5223,5265,5«Уралсиб»акции
«Газпромбанк — Индия»2653,732,47,23,96,820,570,4108,1«Газпромбанк — Управление активами»фондов
«Открытие — Индекс Мосбиржи»2003,784,37,212,121,457,9117,8207,1211,6«Открытие»индексный
«Райффайзен — Сырьевой сектор»32986,682,77,19,024,778,5239,9378,31460,4«Райффайзен Капитал»акции
«ВТБ — Индекс Мосбиржи»5879,074,27,013,222,257,8123,9199,7839,4«ВТБ Капитал Управление активами»индексный
«ВТБ — Фонд акций»30,93,67,012,422,077,4183,5354,44503,1«ВТБ Капитал Управление активами»акции
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