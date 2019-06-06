Обязанности главы Альметьевского района временно возложили на руководителя исполкома

Руководитель исполкома Альметьевска Марат Гирфанов до назначения нового главы Альметьевского района будет заниматься «реализацией повседневных задач и вопросов жизнедеятельности района». Об этом говорится на сайте мэрии со ссылкой на слова премьер-министр Татарстана Алексея Песошина, выступившего на заседании Совета района и Городского совета по случаю досрочного прекращения полномочий Айрата Хайруллина на постах главы Альметьевского района и Альметьевска.

Преемника господина Хайруллина планируется определить на следующем заседании. «Данный вопрос является важным и ответственным, поэтому требует определенных регламентных процедур и времени», отметил Алексей Песошин.

В пресс-службе мэрии Альметьевска “Ъ-Казань” пояснили, что постановления о наделении господина Гирфанова статусом исполняющего обязанности главы города и районе на заседании не принимались.

Напомним, накануне прошлый глава Айрат Хайруллин стал министром информатизации и связи Татарстана. Он сменил Романа Шайхутдинова, ставшего вице-премьером, ответственного за развитие цифровой экономики в республике.

Согласно законодательству, руководитель муниципалитета в Альметьевске избирается из числа местных депутатов. Полномочия совета Альметьевского района заканчиваются только в 2020 году.

Марат Гирфанов родился в Коми. В 2001 году закончил Казанскую архитектурно-строительную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы», в 2016 году получил второе высшее образование Казанском федеральном университете по специальности «экономика». С 2003 по 2007 годы ведущий специалист зонального отдела госархстройнадзора РТ в Альметьевске, с 2010 по 2012 — замруководителя исполкома Альметьевского района по строительству. С 2012 года по сегодняшний день занимал должность руководителя исполкома, уступив должность лишь на полгода в 2015 году после назначения господина Хайруллина.

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“Ъ-Казань”