«МегаФон» и финская Cinia Oy проложат оптоволокно от Токио до Хельсинки

«МегаФон» и финская Cinia Oy на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства подводной высокоскоростной оптической линии между Токио и Хельсинки. Как говорится в пресс-релизе российской компании, линия должна пройти по дну Северного Ледовитого океана.

«Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс. км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети»,— сказано в сообщении.