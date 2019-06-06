Выборгский судозавод намерен в сентябре передать «Атомфлоту» портовый ледокол «Обь»

В августе текущего года ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует начать ходовые испытания портового ледокола «Обь». Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Соловьева сообщает «Интерфакс».

По словам господина Соловьева, выход на ходовые испытания запланирован на 16 августа, а передача судна заказчику должна состояться в сентябре.

При этом решение о строительстве второго такого же ледокола пока не принято, отметил гендиректор Выборгского судозавода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре текущего года может быть подписан контракт с «Росатомом» на строительство четвертого и пятого ледоколов проекта 22220.