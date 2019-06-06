Набиуллина считает нацпроекты большим вызовом для государства

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает реализацию национальных проектов большим вызовом для государства.

«Чего я опасаюсь, того, что эти нацпроекты, даже при выстраивании эффективного менеджмента со стороны государства — это большой вызов государству и привлечение частных инвестиций, все это потребует большого времени»,— сказал она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (цитата по ТАСС).

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На основании него в декабре правительство утвердило 13 нацпроектов. Социальный блок (образование, здравоохранение, демография и культура) предполагает финансирование практически полностью из федерального бюджета — 5,1 трлн руб. из 5,7 трлн руб.

О роли в привлечении инвестиций в нацпроекты “Ъ” рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.