Срок возобновления подачи горячей воды в Ростове перенесли на 8 июня

Возобновить подачу горячей воды жителям Ростова планируют 8 июня, сообщается на сайте администрации города.

По данным властей, ООО «Ростовские тепловые сети» работает над устранением повторных дефектов на четырех подающих трубопроводах, АО «Теплокоммунэнерго» — над восстановлением семи тепловых вводов.

Как сообщалось ранее, горячую воду в Ростове отключили 12 мая. В соответствии с законом, отключение систем горячего водоснабжения может достигать не более 14 суток. Изначально возобновить подачу горячей воды обещали 21 мая, затем срок сдвигался на 27 мая, позже — на 3 июня. Однако во множестве домов центральной и западной части города воды нет до сих пор.

Власти Ростова отчитались, что уже обратились из-за проблемы в прокуратуру города, государственную жилищную инспекцию, министерство промышленности и энергетики региона и УФАС по Ростовской области.

Кристина Федичкина