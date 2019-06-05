Власти Ростова пожаловались в прокуратуру из-за длительного отключения горячей воды

Администрация Ростова направила в различные ведомства обращения из-за проблемы в городе с горячим водоснабжением. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

В частности, обращения направлены в прокуратуру города, государственную жилищную инспекцию, министерство промышленности и энергетики региона, УФАС по Ростовской области. «Готовятся исковые заявления обязать ресурсоснабжающую организацию выполнить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей с большим количеством дефектных участков»,— сказано в сообщении.

Пострадавшим от действий ресурсоснабжающей компании советуют обратиться за перерасчетом платы за коммунальные услуги. Согласно правилам, за нарушение сроков работ сумма оплаты подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения от нее потребителя. Кроме того, горожане могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области с заявлением о проведении проверки управляющей и ресурсоснабжающей организации. Указано, что нарушителям грозит штраф от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Напомним, в Ростове начали отключать воду с 12 мая. В соответствии с законом, отключение систем горячего водоснабжения может достигать не более 14 суток. Изначально возобновить подачу горячей воды обещали 21 мая, затем срок сдвигался на 27 мая, позже — на 3 июня. Однако во множестве домов центральной и западной части города воды нет до сих пор.

Кристина Федичкина