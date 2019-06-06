300 тонн труб готовы к летним ремонтам

Генеральный директор «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын осмотрел склад материалов, подготовленных для обеспечения летних ремонтов, и обсудил со специалистами график поставок на весь период ремонтной кампании.



Степан Солженицын проверил состав так называемого «неснижаемого запаса» материалов. Сейчас на одном из самых крупных складов СГК в Новосибирске хранится 300 т труб большого (426–1020 мм) и мелкого (25–426 мм) диаметра. Кроме этого, заготовлено больше 200 единиц запорной арматуры (задвижек, кранов, затворов), железобетонные изделия, отводы.

Материалы должны обеспечить первый этап капитальных ремонтов. Вторая очередь поставок запланирована на июнь-июль 2019 года.

Большую часть материалов энергетики не хранят на складах: поставщики доставляют их сразу на места ремонтов. Такая логистика позволяет сэкономить время разгрузки и транспортировки комплектующих.

Как подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, материалы подвергаются тщательному «входному контролю», все трубы имеют сертификаты соответствия, а запорная арматура при приемке проходит опрессовку для подтверждения качества.

Степан Солженицын оценил и запасы «умных» труб, которые уже применяют в Новосибирске. Они не только защищены предизоляцией от внешнего воздействия, подтоплений или токов, но и оснащены специальными датчиками, сигналы с которых поступают в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды. «Умные» трубы кладут в тех местах, где сложнее всего делать ремонт: на сложных развязках, под важными транспортными артериями.

По итогам совещания Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании. «Новосибирску сегодня уделяется особое внимание, за несколько недель испытаний здесь обнаружено 380 слабых мест на теплосетях,— сказал генеральный директор СГК.— Мы изыскали дополнительные средства не просто на текущий ремонт и исправление дефектов, а на плановую замену магистральных сетей. В чем разница? Первые работы можно назвать латанием дыр, а вторые — это реальные инвестиции в то, чтобы порывов было меньше. Мы перешли к качественным изменениям. В прошлом году ремонтов магистралей практически не было».

Степан Солженицын подчеркнул, что под особым контролем во время ремонтной кампании будут такие задачи, как координация работ с городскими властями по дорожной программе и своевременность благоустройства. Также он пригласил новосибирские подрядные организации активнее участвовать в конкурсах на проведение ремонтов и поручил расширить общественный контроль за работами в теплосетевом комплексе на всех этапах. «Он должен быть более действенным и эффективным,— подчеркнул Степан Солженицын.— Мы приглашаем всех заинтересованных на ремонты, показываем, куда кладем трубы конкретно с этого склада. Чтобы люди могли быть уверены: те средства, которые заплачены ими в форме тарифов, реально используются — здесь, сейчас, этим летом».

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 млн руб. По сравнению с прошлым годом финансирование ремонтов увеличено почти в два раза.