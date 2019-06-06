Nissan обновил пикап Navara

Nissan Navara. Фото: Nissan

Nissan Navara. Фото: Nissan

Автомобиль получил ряд технических доработок. После модернизации многорычажная задняя подвеска вошла в оснащение всех модификаций. Тормозная система улучшена за счет установки задних дисковых тормозов. Доработке подверглась и 6-ступенчатая механическая коробка переда и базовый 2,3-литровый турбодизель, мощность которого увеличилась на 3 л.с.

Обновленные Nissan Navara отличаются светодиодными фарами с черным декором, новыми колесными дисками, а также усовершенствованной мультимедийной системой Nissan Connect с возможностью контроля ряда функций машины с помощью приложения для смартфона.

Напомним, что в России пикап Nissan Navara не продается — на российском рынке представлен Mercedes-Benz X-Class, сделанный на базе японской модели.