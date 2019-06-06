Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд призвал граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой нового вида мошенничества. В сообщении пресс-службы говорится, что злоумышленники представляются сотрудниками суда и различных ведомств и говорят, что человек признан потерпевшим по уголовному делу и на основании приговора суда ему присуждена определенная сумма. Но для получения средств он должен «перечислить названную звонившим сумму денег».

В связи с участившимися вопросами граждан суд разъяснил порядок признания потерпевшим, который прописан в УПК. В суде подчеркнули, что получение присужденных на основании приговора суда денежных средств не требует каких-либо дополнительных переводов. Кроме того, потерпевшие имеют право участвовать в заседаниях и их информируют о ходе рассмотрения дела.