Минэкономики спрогнозировало инфляцию ниже 4% в 2019 году

Минэкономики подсчитало, что по итогам 2019 года инфляция в России опустится ниже 4%, заявил глава министерства Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Мы видим то, что она (инфляция) сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4%, и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия»,— сказал господин Орешкин (цитата по ТАСС).

Согласно прежнему прогнозу Минэкономики, инфляция в России составит 4,3%. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявляла, что в 2019 году уровень инфляции превысит 4%.

О росте инфляционных ожиданий в апреле — в публикации “Ъ” «Цены те же, но кошелек легче».