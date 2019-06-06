Общественная палата Удмуртии создала рабочую группу по строительству комплекса по переработке отходов в Камбарке

Общественная палата Удмуртии сформировала рабочую группу по вопросу строительства комплекса по переработке отходов в Камбарке. Соответствующее открытое письмо, с обращением к премьеру республики Ярославу Семенову, опубликовано на странице палаты во «ВКонтакте».

«Для недопущения попыток политических спекуляций и с целью получения разъяснений о проекте, члены общественной палаты Удмуртии, которые являются экспертами в области экологии и переработки отходов, выступили с инициативой создать при общественной палате рабочую группу по данному вопросу с привлечением активистов в сфере сохранения экологии, представителей НКО, региональных и местных органов власти, а также других заинтересованных лиц»,— говорится в письме. Первое заседание группы состоится 13 июня в 14:00 в Камбарском районе.

Напомним, что проект перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии в комплекс по переработке отходов I-II классов опасности представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Власти Удмуртии говорят, что участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест и инженерную инфраструктуру.