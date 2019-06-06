«Алмаз-Антей» оспорит штраф за нарушения при строительстве в охранной зоне Обуховского завода

ООО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей"» намерено обжаловать решение Невского районного суда Петербурга о наложении на предприятие штрафа за несанкционированные строительные работы в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Императорская Александровская мануфактура (Обуховский сталелитейный завод)» на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В компании признали, что на момент начала строительства официального разрешения получено не было, поскольку документы «были в работе и находились на рассмотрении». При этом протокол об административном правонарушении КГИОП составил, когда необходимое согласование уже было получено, отметили в «Алмаз-Антее».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд оштрафовал ООО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей"» на 100 тыс. рублей за возведение в зоне охраны памятника истории и культуры здания главной проходной предприятия.