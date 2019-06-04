Концерн «Алмаз-Антей» оштрафован за несогласованное строительство в охранной зоне

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей"» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Суд установил, что компания в отсутствие необходимых разрешительных документов производит самовольное строительство здания главной проходной на территории, примыкающей к объекту культурного наследия регионального значения «Императорская Александровская мануфактура (Обуховский сталелитейный завод)» на проспекте Обуховской Обороны.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в деянии ООО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей» установлено правонарушение, выразившееся в несоблюдении ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге обязал Минобороны РФ по требованию КГИОП отреставрировать находящееся в неудовлетворительном состоянии здание штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади.