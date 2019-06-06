Россия ведет переговоры по подключению к платежному механизму по Ирану

Россия и Европа ведут переговоры о подключении к специальному платежному механизму по Ирану (INSTEX), сказал «Интерфаксу» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Ведем. Они не скрывают, что INSTEX рождался и продолжает рождаться с немалыми трудностями»,— заявил господин Чижов.

По его словам, Европа «не отказывается» от того, чтобы «раскрутить» INSTEX, однако пока это «не очень получается».

В январе Франция, Германия и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной. В дальнейшем все заинтересованные страны смогут присоединиться к системе и принять участие в торговых отношениях с Тегераном в обход санкций США.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

О санкциях против Ирана читайте в публикации “Ъ” «Переждать Трампа».