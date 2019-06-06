НОВАТЭК создаст в Китае совместное предприятие с Sinopec и Газпромбанком

НОВАТЭК планирует создать совместное предприятие с Sinopec и Газпромбанком по продаже газа и СПГ в Китае. Как сообщили в пресс-службе предприятия, 5 июня стороны подписали базовые условия соглашения в рамках официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию. В конце апреля НОВАТЭК продал китайским CNPC и CNOOC по 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2».

«Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов НОВАТЭКа в арктическом регионе РФ. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире»,— уверен глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «С углубленным освоением китайского»