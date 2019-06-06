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Екатеринбург. Урал

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К концу недели на Урале ожидается потепление

В Свердловской области потеплеет к концу недели, сообщили в уральском гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, до субботы в регионе возможны дожди и грозы. Днем — от +15 до +22. Ночью — от +5 до +11. Ветер 4-11 м/с. В Екатеринбурге в пятницу и в субботу — 7 и 8 июня также ожидается дождливая погода. Днем +18-22. Ночью— от +8 до +11.

Ранее МЧС выступило с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях с 4 по 5 июня. Из-за дождей в начале недели на дорогах Екатеринбурга были серьезные пробки. Вчера, 5 июня, из-за непогоды пять самолетов ушли на запасные аэродромы.

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