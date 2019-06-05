Из-за непогоды в Екатеринбурге пять самолетов ушли на запасные аэродромы

В Екатеринбурге из-за неблагоприятных погодных условий пять самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Речь идет о рейсах U6-2932 из Симферополя, U6-210 из Краснодара, SU-1402 из Москвы и S7-53 из Москвы в Пермь. Также задерживается вылет рейса FV-5603 в Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпании. Уточняется, что самолет из Тбилиси уже прибыл в Екатеринбург.

По словам очевидцев, представители авиакомпаний раздают пассажиром воду. Об этом сообщается по громкой связи. «В аэропорту все спокойно. На полу никто пока не сидит. “Аэрофлот” кормит людей горячим, о чем так же объявили по громкой связи»,— передает один из пассажиров задержанного рейса.

Ранее МЧС выступило с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, с 4 по 5 июня в регионе ожидаются сильные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с. Синоптики сообщают, что дожди будут идти до пятницы. Днем температура будет меняться от +16 до +22. Ночью — от +5 до +11. Ветер 6-11 м/с. В Екатеринбурге дождливая погода сохранится до четверга, 6 июня. Днем — от +18 до +22. Ночью — от +8 до +11.