«Торонто» обошел «Голден Стейт»

Трехкратные чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из американского клуба «Голден Стейт Уорриорс» проиграли у себя дома в Окленде третий матч финальной серии чемпионата НБА соперникам и канадской команды «Торонто Рэпторс» — 109:123 и позволили дебютантам play-off вырваться вперед — 2-1. Четвертый матч пройдет в Окленде 8 июня.

Третья игра финала чемпионата НБА между действующим обладателем высшего титула «Голден Стейт Уорриорс» и дебютантом финальной серии play-off «Торонто Рэпторс» прошла в ночь на четверг в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась поражением хозяев — 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27). Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал в пользу баскетболистов канадского клуба — 2-1. Напомним, что «Торонто» выступает в НБА с 1995 года. Ранее самым высоким достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, в котором он уступил «Кливленду» со счетом 2-4.

Гимн США перед началом нынешней встречи исполнили участники знаменитой американской группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт, а гимн Канады — кантри-певица Тениль Артс. Напомним, первые две игры финала play-off состоялись в Торонто на «Скотиабанк-Арене». В первой победу со счетом 118:109 одержали хозяева площадки, которые в пятый раз подряд стали участниками финальной серии чемпионата НБА, во второй — гости из Калифорнии — 109:104.

Самым результативным игроком встречи в Окленде стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков, а также сделавший 8 подборов и 7 результативных передач. Всего два партнера Карри смогли преодолеть планку в 10 набранный очков — Дрэймонд Грин (17) и Андре Игудала (11). Форвард «Голден Стейт» Кевин Дюрант, из-за травмы икроножной мышцы не выходивший на площадку уже около месяца, пропустил и нынешний матч против «Торонто».

В составе гостей на площадке выделялся форвард Кавай Леонард, который отметился 30 очками, 7 подборами и 6 результативными передачами. Другой нападающий команды Серж Ибака стал первым игроком с 2003 года, который сделал пять блоков в течение одной половины встречи в play-off. В предыдущий раз это удалось Тиму Данкану из «Сан-Антонио».

Четвертый матч команды проведут также в Окленде 8 июня.

Вера Мухина