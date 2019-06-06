Аптеки смогут лишать лицензии из-за неправильного хранения лекарств

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что российские аптеки при систематическом несоблюдении рекомендаций по хранению лекарств смогут лишиться лицензии. Условия хранения товара будут проверяться в рамках коротких инспекционных визитов в аптеки.

«Такая система сейчас разрабатывается. Если инспектор выявит проблемы, то аптеке вынесут предостережение и обяжут ее уничтожить препараты, хранившиеся с нарушениями. При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии»,— приводит газета «Известия» слова господина Мурашко.

Также глава Росздравнадзора напомнил о переходе на маркировку всех лекарственных препаратов. По его словам, это сделает «фармацевтический мир прозрачнее».

Подробнее о маркировке — в материале “Ъ” «Лекарства не успевают отметиться».