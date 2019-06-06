Quadrum отказалась комментировать возможный вывод Ходорковским $51 млрд за границу

Представители американской Quadrum отказались прокомментировать заявления Генпрокуратуры России о том, что компания была создана на выведенные из России средства ЮКОСа. «Quadrum отказывается от комментариев»,— заявил «РИА Новости» представитель компании Райан Смит.

Ранее телеканал НТВ опубликовал 48-минутный фильм о Михаиле Ходорковском и приватизации компании ЮКОС. Авторы картины утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. Похищенные средства могли быть вложены в новую структуру — Quadrum.

На прошлой неделе Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего адвокатским бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлева к десяти годам заключения за присвоение нефти и отмывание части похищенного. Общая сумма ущерба от криминальных сделок с нефтью, по подсчетам СКР, составила не менее 1,067 трлн руб.

Подробнее — в материале “Ъ” «ЮКОСа нет, а дело его живет».