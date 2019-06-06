Лавров заявил о готовности обсуждать с США договоры о РСМД и СНВ-3

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с Вашингтоном вопросы, связанные с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и строительством американцами систем противоракетной обороны (ПРО).

«Мы готовы говорить на эти темы. Мы хотим все это обсуждать с США. Будем всегда откликаться на их обращения возобновить диалог. Но насильно мил не будешь. Если они решат для себя, что это не в их интересах, это будет их решение. Пусть тогда мировое сообщество знает своих героев»,— сказал министр в интервью РБК.

Господин Лавров также добавил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона конкретных предложений по организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, как ожидается, должны пройти на полях саммита Группы двадцати в Осаке. «Времени, правда, остается все меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтвержден, мы не останемся в долгу»,— отметил он.

Накануне сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел и еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей направили президенту Дональду Трампу письмо с просьбой продлить действие договора СНВ-3. «Без ограничений, которые накладывает СНВ-3, Россия сможет быстро нарастить свой ядерный арсенал, заставив США вступить в гонку вооружений»,— говорится в послании.

В феврале США начали процедуру выхода из Договора о РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. На следующий день Россия объявила о симметричном ответе. В связи с приостановкой действия договора Вашингтон рассматривает возможность создания ракет средней и меньшей дальности.

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В мае глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия. По данным СМИ, это первый случай, когда США обвиняют Россию в несоблюдении ДВЗЯИ.

Подробнее о судьбе договора — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».