Добродеев Борис Олегович

Родился 15 апреля 1984 года в Москве. В 2007 году окончил исторический факультет МГУ, в 2009-м — Высшую школу бизнеса МГУ по направлению «международный бизнес».

С 2006 по 2009 год работал аналитиком в компании «Металлоинвест». В 2009–2011 годах — директор по развитию бизнеса в компании Zoomby.ru. С 2011 по 2012 год — инвестиционный аналитик в компании DST Advisors. В 2012–2014 годах — руководитель департамента управления интернет-активами USM Advisors.

В 2013–2014 годах входил в совет директоров Mail.ru Group. В 2013 году был назначен заместителем гендиректора «ВКонтакте», с сентября 2014 года по октябрь 2016 года — гендиректор этой социальной сети.

С ноября 2014 года одновременно — директор по стратегии и развитию Mail.ru Group. С 26 октября 2016 года — гендиректор Mail.ru Group.