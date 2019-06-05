Следователи сверят показания тульского фермера и полицейских

Следственное управление СКР по Тульской области ведет процессуальную проверку в связи с жалобой фермера Георгия Афанасьева на действия полицейских во время проверки соблюдения миграционного законодательства на принадлежащей ему ферме «Лесные сады» в Ясногорском районе. Господин Афанасьев ранее сообщил о некорректном поведении людей в масках, вторгшихся на его участок без предъявления документов, а также о задержании, которому подвергся он сам. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин побеседовал с господином Афанасьевым и позднее заявил о недопустимости давления на бизнес.

Тульский губернатор Алексей Дюмин во вторник лично позвонил фермеру Георгию Афанасьеву, который ранее пожаловался в соцсетях на «налет людей в масках» на его земельный участок. По итогам разговора господин Дюмин провел совещание с представителями правоохранительных органов. «Все должно быть в рамках закона,— заявил губернатор после совещания.— Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес совершенно недопустимо». В свою очередь, господин Афанасьев дополнил свой пост сообщением, что «вопрос под личным контролем губернатора» и «инициировано уголовное и административное преследование организаторов событий». В отношении полицейских, организовавших рейд на ферму, начата проверка на предмет превышения должностных полномочий.

2 июня Георгий Афанасьев, владелец фермы «Лесные сады» в селе Богословское Ясногороского района Тульской области, сообщил о визите на ферму людей в масках и камуфляже 31 мая.

По словам господина Афанасьева, люди «в бронежилетах и масках» на трех машинах «просто подъехали к воротам, перепрыгнули их и начали бегать по территории», не предъявляя никаких документов и не отвечая на просьбы представиться.

«Кто это был — Росгвардия, какое-то спецподразделение, ЧОП? — написал позднее господин Афанасьев.— Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно. От людей с похожей на форменную одежду с флагом России обычно ждешь защиты и надежности, но это был другой случай». Позже на место событий приехал майор, сообщивший фермеру свою фамилию — Орлов. Он пояснил, что на ферме ищут нелегальных мигрантов, но не предъявил никаких документов, обосновывающих пребывание оперативного подразделения на частном земельном участке. По словам фермера, поиски продолжались 20 минут. В результате был задержан и увезен гражданин Киргизии, который, как утверждает господин Афанасьев, в то же утро прилетел в Россию и располагал 30 днями на регистрацию в соответствии с нормами Таможенного союза. После отъезда оперативников фермер передал жалобы на их действия в МВД «по электронным каналам связи», поскольку не смог дозвониться на горячую линию. Спустя несколько часов, вечером того же дня майор Орлов вновь приехал в «Лесные сады» с двумя другими сотрудниками. На этот раз самому господину Афанасьеву, по его словам, «выкрутили руки, отобрали телефон и заставили сесть в машину». «По дороге сказали: "Дернешься — и тебя уроют",— отметил в своем сообщении Георгий Афанасьев.— По дороге говорили, что закроют меня по статье за нападение на полицейского, дело решено».

В отделении полиции в Ясногорске фермер попросил зарегистрировать привод и дать ему возможность позвонить жене, но ему, по его словам, было отказано.

Далее в течение пяти часов полицейские беседовали с господином Афанасьевым без протокола, задавая одни и те же вопросы о недвижимости и другом имуществе, а также о том, нет ли на ферме запрещенной литературы и знаком ли фермер с «анастасиевцами» (религиозное движение «Звенящие кедры России», в РФ не запрещено). «Один из них на какое-то время вышел, потом вернулся, бросил около окна кобуру с пистолетом,— сообщил Георгий Афанасьев.— Я прямо спросил: что происходит-то? Полицейские сказали, что просто хотят понять меня и побеседовать. Я спросил, могу ли уйти. Мне ответили: "Ну, попробуй". Вопросы чередовались с слегка прикрытыми угрозами в духе: "У тебя же ребенок есть, не жалко?" или "А вот бандиты с Каширы к тебе придут, к нам же за защитой и пойдешь". Честно говоря, я думал, что подобное осталось в 1990-х годах».

После полуночи Георгию Афанасьеву «дали бумажку с "объяснениями"», которую он, по его словам, подписал: «Сейчас я понимаю, что не стоило ничего подписывать, но это была ситуация давления».

В 0:40 фермера вывели из отделения: по его мнению, это стало результатом усилий его друзей, которые звонили в полицию и приезжали в ОВД. Сразу же после этого господин Афанасьев приступил к оформлению жалоб на действия силовиков.

В региональном главке МВД “Ъ” подтвердили, что 31 мая в Ясногорском районе проводилась операция по выявлению нелегальных мигрантов.

«В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушений закона там не выявлено,— заявили в УМВД.— Соответствие действий сотрудников полиции требованиям законодательства будет установлено в ходе проверки». Полицейские заявляют, что «через забор не прыгали», поскольку забора, по их словам, не было и частная территория никак не обозначена. Человека, «похожего на иностранца», действительно доставили в отдел полиции для дачи объяснений. «Он еще в машине начал рассказывать, что по этой ферме нелегальные мигранты толпами ходят»,— пояснил собеседник “Ъ” в УМВД. Именно это, по его словам, стало причиной повторного визита в «Лесные сады». Во второй раз нарушений миграционного законодательства вновь не обнаружили, но фермера «пригласили в отделение для дачи объяснений». Полицейские заявляют, что пригласили его корректно и даже предлагали приехать самостоятельно на принадлежащей ему машине, но господин Афанасьев отказался. Сотрудники ссылаются на опубликованное видео задержания, на котором насилия нет. По их словам, Георгий Афанасьев провел в отделении более трех часов, поскольку «долго писал объяснение».

Со своей стороны господин Афанасьев выяснил причину интереса к его ферме: «Оказывается, в марте месяце поступила жалоба на меня с указанием, что используются нелегальные мигранты,— сообщил он на своей странице в Facebook.— Жалоба отправлена по электронным каналам связи, и известно только ФИО и электронный адрес отправителя, да еще что IP-адрес компьютера, с которого отправлено сообщение, расположен в одном из регионов Приволжского федерального округа». Текст жалобы состоит из четырех строк, никаких файлов к ней не приложено.

Следственное управление СКР начало процессуальную проверку в связи со случившимся.

«В рамках проверки будут тщательно установлены и проверены все обстоятельства произошедшего, проверены все доводы пострадавшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов»,— сообщили в региональном главке СКР. С фермером встретились глава Ясногорского района Владимир Мухин и уполномоченный по правам предпринимателей в Тульской области Александр Головин.

Ольга Ранних, Тула; Иван Тяжлов