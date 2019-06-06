Глава ВТБ прокомментировал заморозку проекта по созданию региональной авиакомпании

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что приостановка проекта по созданию региональной авиакомпании связана с отсутствием поддержки со стороны эксплуатантов. «Вы знаете, дело в том, что мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается»,— сказал господин Костин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, у Минтранса есть своя программа по поддержке регионального авиатранспорта. «Операторы — единственные, кто как-то проявил интерес. Был совладелец S7 (Владислав Филев.— “Ъ”), до смерти супруги-партнера, и после этого он не выходил больше на нас»,— добавил Андрей Костин. Еще одна проблема — это отсутствие авиатехники для региональных перевозок производства РФ, указал он.

Напомним, в 2018 году ВТБ и Сбербанк изучали возможность создания региональной авиакомпании, чтобы снизить цены на авиабилеты. Эту инициативу поддерживало правительство. Глава ВТБ Андрей Костин оценил инвестиции в создание компании в $1 млрд. Проект планировалось реализовать на принципах государственно-частного партнерства для получения государственной поддержки.

В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что проект заморожен, поскольку «нет должного спроса». Минтранс не проявил «острой заинтересованности» в представленном проекте.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ” «Госбанки рассчитывают на субсидии».