ВДК построит первый жилой дом в левобережной части Воронежа

«Воронежская девелоперская компания» (ВДК) депутата Воронежской областной думы Евгения Хамина начала застройку арендованного еще в 2017 году участка под жилье в левобережной части облцентра (на улице Остужева, 29) через ООО «Вектор». Согласно проектной декларации, на 4,7 тыс. кв. м планируется возвести десятиэтажный жилой дом общей площадью 14,7 тыс. кв. м на 112 квартир (7,7 тыс. кв. м жилья). Разрешение на строительство компания получила в июне 2018 года. Планируемая стоимость строительства — 470 млн руб.

Право аренды на семь лет участка площадью 4,7 тыс. кв. м, находившегося в собственности Воронежской области с разрешенным использованием под строительство многоэтажных жилых домов, было реализовано с торгов в 2017 году за 12,5 млн руб. ООО «Вектор». Начальная цена аренды составляла 3,7 млн руб., вторым участником аукциона было местное ООО «ВМУ-2».

ООО «Вектор» зарегистрировано в 2016 году, на 100% принадлежит директору Вере Горбачевой. Уставный капитал – 10,1 млн руб. По данным на конец марта 2019 года, кредиторская задолженность компании составляла 57 млн руб.

О том, как воронежский девелопер развивает жилой квартал на Московском проспекте Воронежа, в материале “Ъ-Черноземье” «Евгений Хамин выходит за границы».

Ирина Лобанова