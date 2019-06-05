Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ. Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 106:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 30 очков — рекордный показатель для матчей финальных серий Лиги ВТБ. У армейцев больше всего очков набрал защитник Нандо де Коло (20).

Следующий матч пройдет в Москве 7 июня.

Напомним, в мае ЦСКА одержал победу в финале Евролиги со стамбульским «Анадолу Эфесом» (91:83), в четвертый раз став обладателем самого престижного трофея в европейском клубном баскетболе.

О победе ЦСКА — в материале “Ъ” «ЦСКА вернулся на вершину».