Глава Европейского еврейского конгресса принял участие во встрече сторонников ядерного разоружения

Сегодня, 5 июня, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор провел переговоры с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Встреча прошла в рамках заседания Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Господин Кантор поблагодарил высокопоставленного иерарха Римско-католической церкви за его последовательную позицию в противодействии глобальной ядерной угрозе, что, по его словам, может стимулировать ведущих мировых лидеров к возобновлению конструктивного диалога в интересах глобальной безопасности. Кардинал Пьетро Паролин подтвердил заинтересованность Святого престола в проблемах контроля над ядерным оружием, в необходимости его максимального ограничения и снижения риска его использования, а также стремление к укреплению глобальной безопасности и развитию многостороннего диалога с целью предотвращения угрозы ядерной катастрофы. Помимо господина Кантора во встрече приняли участие руководители пяти известных ведущих международных организаций, изучающих проблемы контроля над ядерными вооружениями: фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», Пагуошского движения ученых, международного движения «Глобальный ноль», Российского совета по международным делам и Центра по изучению проблем нераспространения им. Дж. Мартина (США).

В Ватикане неоднократно давали понять, что Святой престол серьезно относится к проблеме ядерной безопасности. Папа Франциск несколько раз призывал мировое сообщество к «миру без ядерного оружия». «В сегодняшнем мире все взаимосвязано,— заявлял понтифик в своей энциклике "Laudato si" в 2015 году.— Поэтому для достижения мира надо строить и укреплять механизмы доверия и сотрудничества, способные создать условия для мира без ядерного оружия». В сентябре 2017 года секретарь Ватикана по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер подписал от имени Святого престола Международный договор о запрещении ядерного оружия. Документ был принят 7 июля 2017 года по итогам Конференции ООН. «Перед лицом растущей напряженности из-за северокорейской ядерной программы необходимо возобновить путь переговоров,— заявил тогда иерарх.— Нужно преодолеть ядерную угрозу, политику военного превосходства, идеологию холодной войны».

Павел Коробов